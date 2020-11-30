У Харківській обласній лікарній з 1 грудня хворих на COVID-19 почнуть приймати в перепрофільованому офтальмологічному відділенні. Однак у приміщенні немає ліфта, тому рятувальники будуть заносити пацієнтів на другий поверх.

Ліфт у корпусі планують почати монтувати в січні 2021 року. Про це повідомляє KHARKIV Today з посиланням на слова заступника голови Харківської ОДА Тараса Пастуха.

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Рятувальники заноситимуть на другий поверх лікарні хворих у важкому стані

За його словами, офтальмологічне відділення повністю готове до прийому пацієнтів, однак головною проблемою є саме відсутність ліфта. Відтак хворі у тяжкому стані не зможуть самостійно підійматися сходами.

Ми домовилися з працівниками ДСНС. Вони виділять наряди, які зможуть допомагати, якщо в лікарню доставлятимуть тяжкого хворого чи людину, якій складно буде підійматись на другий поверх,

– розповів Тарас Пастух.

Він відзначив, що рятувальники допомагатимуть у всіх засобах захисту, аби медики могли займатися лікувальною роботою.

В офтальмологічному корпусі зможуть одночасно на лікуванні перебувати 57 пацієнтів з кисневою дотацією. З них 7 – в реанімації.



Палата для хворих на COVID-19 в офтальмологічному корпусі / Фото пресслужби Харківської облради