У Харківській ОДА повідомили, що 100% ліжок у медзакладах обласного центру забезпечені киснем. Цього вдалося досягти завдяки закупівлі китайських концентраторів.

Понад 400 таких апаратів напередодні доставили до міста. Про це у прямому ефірі повідомила кореспондентка 24 каналу.

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Натомість забезпечення киснем лікарень у Харківській області є дещо меншим та коливається у межах 50 – 80%, залежно від району.

Крім цього, Харківщині вдалося покинути список лідерів за кількістю нових добових випадків коронавірусу. 24 листопада COVID-19 підтвердили у 500 людей, ще днем раніше – лише у понад 300.

Сьогодні можемо констатувати зменшення кількості хворих приблизно на 25 – 30%. На моє переконання, 2 – 3 тижні розриву контактів у школах, зокрема, призвели до цього,

– пояснив Тарас Пастух, заступник голови ХОДА.

"Спочатку ми отримали стабілізацію, а потім зниження інфікування та як наслідок – ускладнень хвороби. Відповідно змогла нормально спрацювати первинна ланка, надаючи допомогу хворим. Це також призвело до зменшення госпіталізації", – додав він.

З огляду на дієвість карантину у школах обласні чиновники мають намір попросити голів ОТГ, аби зимові дитячі канікули також були подовжені або щоб школи перевели на дистанційне навчання.

Довідка. Станом на 25 листопада на Харківщині зафіксували 44 466 випадків коронавірусу COVID-19. Від ускладнень, спричинених хворобою, померли 594 людини. Одужали 10 890 пацієнтів.