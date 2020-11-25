На Харківщині фіксують менше нових випадків COVID-19: що стало причиною
У Харківській ОДА повідомили, що 100% ліжок у медзакладах обласного центру забезпечені киснем. Цього вдалося досягти завдяки закупівлі китайських концентраторів.
Понад 400 таких апаратів напередодні доставили до міста. Про це у прямому ефірі повідомила кореспондентка 24 каналу.
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Натомість забезпечення киснем лікарень у Харківській області є дещо меншим та коливається у межах 50 – 80%, залежно від району.
Крім цього, Харківщині вдалося покинути список лідерів за кількістю нових добових випадків коронавірусу. 24 листопада COVID-19 підтвердили у 500 людей, ще днем раніше – лише у понад 300.
Сьогодні можемо констатувати зменшення кількості хворих приблизно на 25 – 30%. На моє переконання, 2 – 3 тижні розриву контактів у школах, зокрема, призвели до цього,
– пояснив Тарас Пастух, заступник голови ХОДА.
"Спочатку ми отримали стабілізацію, а потім зниження інфікування та як наслідок – ускладнень хвороби. Відповідно змогла нормально спрацювати первинна ланка, надаючи допомогу хворим. Це також призвело до зменшення госпіталізації", – додав він.
З огляду на дієвість карантину у школах обласні чиновники мають намір попросити голів ОТГ, аби зимові дитячі канікули також були подовжені або щоб школи перевели на дистанційне навчання.
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