На Європейське агентство з дослідження лікарських препаратів відбулась хакерська атака. Зловмисники отримали доступ до деяких документів про вакцину від компаній Pfizer та BioNTech

Поки що невідомо, як саме хакери планують використати отриману інформацію. Європейське агентство вже почало розслідування, повідомляє пресслужба компанії BioNTech.

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Європейське агентство нині розглядає два препарати для затвердження – вакцини від компаній Pfizer та BioTech та від компанії Moderna.

У відомстві запевняють, що хакерська атака ніяк не повпливає на терміни затвердження вакцини. 29 грудня відбудеться нарада, на якій вирішуватимуть долю вакцини від Pfizer і BioNTech.

У компанії BioNTech уточнили, що поки що у них немає інформації про те, чи змогли хакери ідентифікувати учасників дослідження або використати викрадені дані у будь-який інший спосіб.

До слова, це вже не перша кібератака, пов'язана з вакцинами проти коронавірусу.

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