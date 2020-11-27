У Грузії попри локдаун фіксують максимальні показники захворювання на COVID-19
У Грузії, яка оголосила жорсткий локдаун до кінця січня, зареєстрували новий рекорд інфікувань – понад 4700 випадків. Карантин триватиме до 31 січня, послаблення ймовірні лише на час святкування новорічних свят.
В Грузії не сповільнюються темпи поширення коронавірусу
Це другий показник, вищий за 4 тисячі – попередній, зареєстрований 23 листопада, становив 4048. Зазначимо, населення Грузії приблизно співмірне з населенням Києва. Про це повідомила ЄП з посиланням на Грузия Online.
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Госпіталізовані наразі понад 6100 пацієнтів з коронавірусом з понад 18 тисяч активних хворих.
Грузія оголосила локдаун
- Лише напередодні уряд Грузії анонсував жорсткий карантин.
- Локдаун триватиме з 28 листопада до 31 січня.
- Закриють більшість магазинів, впровадять комендантську годину. Крім того, призупинять рух громадського транспорту у Тбілісі й інших великих містах.
- Водночас обмеження обіцяють частково послабити у період свят.
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