У Грузії, яка оголосила жорсткий локдаун до кінця січня, зареєстрували новий рекорд інфікувань – понад 4700 випадків. Карантин триватиме до 31 січня, послаблення ймовірні лише на час святкування новорічних свят.

В Грузії не сповільнюються темпи поширення коронавірусу

Це другий показник, вищий за 4 тисячі – попередній, зареєстрований 23 листопада, становив 4048. Зазначимо, населення Грузії приблизно співмірне з населенням Києва. Про це повідомила ЄП з посиланням на Грузия Online.

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Ситуація із COVID-19 в Грузії: станом на 27 листопада в країні 129 470 людей інфікувалися SARS-CoV-2. За минулу добу 37 хворих померли від ускладнень, натомість одужали – 3 489. Від початку епідемії від коронавірусу померли 1 167 мешканців країни.

Госпіталізовані наразі понад 6100 пацієнтів з коронавірусом з понад 18 тисяч активних хворих.

Грузія оголосила локдаун

Лише напередодні уряд Грузії анонсував жорсткий карантин.

Локдаун триватиме з 28 листопада до 31 січня.

Закриють більшість магазинів, впровадять комендантську годину. Крім того, призупинять рух громадського транспорту у Тбілісі й інших великих містах.

Водночас обмеження обіцяють частково послабити у період свят.

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