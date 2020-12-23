Невелике дослідження демонструє, що у грудному молоці перехворілих на коронавірус матерів є сильні антитіла до хвороби. Ймовірно, що таким чином немовлятам передається імунітет.

Біологи з Каліфорнійського університету в США дослідили зразки молока 15 породіль. Про це повідомляє видання MedicalXpress.

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8 учасниць дослідження перехворіли на коронавірус, а решта 7 мали підозру на наявність хвороби. Зразки їхнього молока проаналізували на наявність антитіл до S-білка SARS-CoV-2. Усі досліджені зразки порівнювали з контрольними зразками від інших здорових жінок, які народжували ще до пандемії.

Результати дослідження

Абсолютно у всіх нових зразках були специфічні антитіла IgA, які у 80% випадків могли зв’язуватися з важливою функціональною одиницею S-білка коронавірусу – рецептор-зв'язуючим доменом (RBD).

67% зразків зв'язувались з RBD антитіл IgG або IgM.

Більшість IgA були секреторними, тобто вони мають захист від руйнування в слизових шлунково-кишкового тракту.

Ми були раді, але не здивовані, виявивши в молоці високий рівень антитіл особливого типу – sIgA, які особливо ефективні при боротьбі з захворюваннями, що вражають слизову оболонку легень, такими як COVID-19,

– розповіла авторка дослідження Дженніфер Хан-Холбрук.

Вчені вважають, що через те, що грудне молоко перехворілих на коронавірус матерів має високі рівні антитіл секреторного типу, годування грудьми може передавати немовлятам імунітет.

Ця знахідка відкриває шлях до лікування немовлят з важким перебігом коронавірусу та вразливих новонароджених. Окрім цього, цілком ймовірно, що антитіла очищеного молока можуть слугувати терапією для хворих на COVID-19 дорослих.

Попри це, науковцям ще далеко до розробки ефективної терапії на основі грудного молока. Але це відкриття може допомогти тим країнам, у яких немає інших доступних методів лікування.