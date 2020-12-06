В середині грудня у Миколаєві відкриється перший мобільний госпіталь, де буде 60 ліжок для пацієнтів з коронавірусною інфекцією COVID-19.

Про це повідомив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко, пише Інтерфакс-Україна.

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"У Миколаєві 19 грудня відкриється перший мобільний госпіталь на 60 ліжко-місце, він буде з модульних конструкцій", – розповів Віктор Ляшко.

За його словами, для розгортання мобільних госпіталів вже були виділені кошти, МОЗ визначило табель оснащення такого госпіталю і критерії до медустанови. Поки питання розміщення такого госпіталю залишаються на розсуд місцевої влади.

Питання локації залишаються питаннями локацій. Якщо десь, як в Донецькій області, його зручно буде розгорнути на базі новозбудованого триповерхової будівлі психіатричної лікарні, то його розгорнуть там. Якщо зручно розгорнути на відкритій місцевості, то розгорнуто там. Важливо, щоб там був кисень,

– заявив він.

Головний санітарний лікар пояснив, що питання запуску мобільних госпіталів не буде вирішуватися централізовано.

"Команда пішла, гроші виділені, ми в локації НЕ Ліземо. Питання запуску вирішується", – додав він.

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