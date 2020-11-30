Грошей, які виділили на лікування та вакцинацію коронавірусу у 2021 році, не вистачить, – НСЗУ
Закладених в державному бюджеті на 2021 рік коштів недостатньо для вакцинації та лікування українців від COVID-19. Крім того, брак коштів будуть відчувати інші важливі напрямки.
В бюджеті на наступний рік закладається 123 мільярди гривень на Програму медичних гарантій. Однак при такому фінансуванні не вистачить коштів на ряд напрямків, пише НСЗУ у Facebook.
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У відомстві також наголосили, що в бюджеті недостатньо коштів для фінансування первинної ланки медичної допомоги та вакцинації від COVID-19.
Це питання національної безпеки. Уряди США, Німеччини та ще багатьох країн вже готуються до масштабного проєкту вакцинації. І з боку України буде відповідальним і виваженим кроком – виділити на це кошти й забезпечити громадян захистом від хвороби,
– йдеться в заяві НСЗУ.
Також в бюджеті на 2021 не передбачені доплати медикам за досягнення індикаторів якості. Також доведеться знизити кількість послуг по ранній діагностиці раку, які держава оплатить пацієнтам.
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