Закладених в державному бюджеті на 2021 рік коштів недостатньо для вакцинації та лікування українців від COVID-19. Крім того, брак коштів будуть відчувати інші важливі напрямки.

В бюджеті на наступний рік закладається 123 мільярди гривень на Програму медичних гарантій. Однак при такому фінансуванні не вистачить коштів на ряд напрямків, пише НСЗУ у Facebook.

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НСЗУ “В бюджеті на 2021 рік на лікування пацієнтів з COVID-19 на весь рік передбачено лише 14,5 мільярда гривень. З урахуванням динаміки захворюваності, вже в II кварталі 2021 року доведеться в 10 разів скоротити витрати на лікування”.

У відомстві також наголосили, що в бюджеті недостатньо коштів для фінансування первинної ланки медичної допомоги та вакцинації від COVID-19.

Це питання національної безпеки. Уряди США, Німеччини та ще багатьох країн вже готуються до масштабного проєкту вакцинації. І з боку України буде відповідальним і виваженим кроком – виділити на це кошти й забезпечити громадян захистом від хвороби,

– йдеться в заяві НСЗУ.

Також в бюджеті на 2021 не передбачені доплати медикам за досягнення індикаторів якості. Також доведеться знизити кількість послуг по ранній діагностиці раку, які держава оплатить пацієнтам.