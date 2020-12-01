В Україні медична галузь є недофінансованою, адже виділяється вдвічі менше коштів, ніж потрібно. У проєкті Держбюджету-2021 року закладено 157 мільярдів гривень на медицину. Однак цих грошей недостатньо.

Крім цього, цифри в головному кошторисі країни приблизно на тому ж рівні, як було закладено на 2020 рік. Про це в ефірі 24 каналу розповіла членкиня парламентського комітету з питань здоров'я нації, нардепка від "Голосу" Ольга Стефанишина.

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Вона відзначила, що сьогодні у програмі медичних гарантій є дефіцит у 102 мільярди гривень. Відтак потрібно боротися, аби в Державному бюджеті були підвищені видатки на медицину.

За її словами, Рада це зробила перед першим читанням і Комітет з питань здоров'я нації підтримав правки, щоб підвищити фінансування на медицину.

"Нас підтримав і бюджетний комітет. Вони дали доручення уряду віднайти ці кошти", – пригадала депутатка.

Підвищення зарплати лікарям з таким бюджетом буде нереальним, – Стефанишина

Вона також зауважила, що згідно з тими видатками, які закладені на медицину в бюджеті-2021, підвищити зарплати лікарям буде нереально.

На її думку, саме міністр охорони здоров'я мав довести на засіданні Кабміну, що потрібно збільшити фінансування медичної галузі. І саме він мав зробити так, щоб відбулося підвищення зарплат медпрацівникам.

Вся країна чула, як президент і міністр обіцяли підвищення зарплат лікарям, якості медичних послуг і тарифів у програмі медичних гарантій. Цього не відбулося,

– наголосила Ольга Стефанишина.

Крім цього, вона пояснила, що кожна лікарня має можливість регулювати зарплати медиків відповідно до своїх доходів. Мовиться про оплату послуг, які Національна служба здоров'я оплачує зі свого бюджету.

За кожну послугу, яку сьогодні отримують пацієнти в лікарнях, що входять в програму медичних гарантій, вже платиться з державного бюджету. І саме на ці кошти й живе лікарня.

"Медзаклад використовує їх на оснащення, зарплати. Але питання в тарифах. Ті тарифи, які сьогодні може забезпечити уряд, будуть на тому ж рівні, на якому є зараз", – підсумувала вона.



Що передбачає Державний бюджет на 2021 рік / Інфографіка 24 каналу