Мелатонін – це гормон, який природним чином виробляє організм людини, він регулює сон. Гормон також часто приймають штучно, як харчову добавку. Вчені вивчили дані групи людей, які попередньо приймали мелатонін. Згідно з результатами аналізу, вони майже на 30% рідше заражались SARS-CoV-2.

Мелатонін і коронавірус: де зв'язок

У дослідженні також врахували такі змінні, як вік, раса, історія куріння і хронічні захворювання. Працю представили вчені Cleveland Clinic. Дослідники намагались встановити молекулярні шляхи COVID-19.

Читайте також У коронавірусі знайшли "ген у гені": що означає прихована ділянка SARS-CoV-2

Раніше команда виявила, що білки, пов'язані з респіраторним дистрес-синдромом і сепсисом, які є двома основними причинами смерті у важких пацієнтів з COVID-19, також пов'язані з білками, які складають SARS-CoV-2.

Вчені шукають шляхи лікування COVID-19

Використовуючи ці дані, дослідники визначили 34 препарати, які вже використовуються для лікування інших станів, які також можуть лікувати COVID-19. Мелатонін виявився найперспективнішим.

Втім дослідники наголосили, що це попередні результати, які жодним чином не є приводом, щоб люди приймали мелатонін, не порадившись зі своїм лікарем.

Не слід займатись самолікуванням

Рандомізоване клінічне випробування мелатоніну на пацієнтах з COVID-19 дозволить перевірити, чи дійсно власне сам засіб працює проти хвороби, чи якась інша змінна. Тож, хоча попри перспективність відкриття, його слід приймати з часткою скепсису.

Цікаво Як мають харчуватися хворі на коронавірус: поради ВООЗ