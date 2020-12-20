Головний інфекціоніст Сполучених Штатів Ентоні Фаучі заявив, що зробив щеплення від коронавірусної інфекції Санта Клаусу. Тепер різдвяний дідусь зможе безпечно доставити всі подарунки.

Головний інфекціоніст США повідомив, що з'їздив на Північний полюс, де особисто вакцинував проти COVID-19 Санта Клауса. Про це Фаучі розповів у коментарі виданню CNN.

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Я визначив рівень його імунітету — він у порядку. Він зможе спуститися у димохід та залишити подарунки. Немає про що турбуватися, Санта готовий,

– сказав медик.



Головний інфекціоніст США вакцинував Санта Клауса проти COVID-19 / Фото: Getty Images

Додамо, поштова служба США отримувала листи від дітей, які переживали, що Санта Клаус цьогоріч може не принести подарунки. Діти наголошували на тому, що дідусь у поважному віці, а отже входить до групи ризику.

Раніше епідеміологиня з ВООЗ Марія Ван Керкхове також наголошувала, що у Санти Клауса є імунітет і він обов'язково принесе подарунки.