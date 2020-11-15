У мережу потрапило фото міністра охорони здоров'я України Максима Степанова, яке привернуло увагу користувачів. На світлині уважні інтернет-юзери угледіли червону нитку на руці очільника МОЗ.

Так, у народі кажуть, що нібито правильно зав'язана нитка червоного кольору приносить власнику удачу, забезпечує енергією і сприяє досягненню довгострокових цілей. В магічну дію цього браслету вірили багато народів.

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Наголосимо, що ефективність ритуальної магії для лікування захворювань не доведена, а можливе полегшення в результаті дотримання ритуалу повністю пояснюється ефектом плацебо.

Відтак мережа вибухнула мемами, коли помітила червоний браслет на руці глави Міністерства охорони здоров'я України Максима Степанова.

У фейсбук-спільноті "Довколоботаніка" жартують про те, що для замовлення червоної нитки, яка нібито є потужним оберегом, слід писати у МОЗ.

Здавна відомо, що червона ниточка на зап'ясті є найсильнішим оберегом, що захищає від коронавірусу і приносить удачу. А ниточка з Єрусалиму, освячена біля труни Рахіль – це потужний оберіг, власнику якого не страшні ні ненависть недругів, ні навіть найсильніші вороги. Щоб замовити – пишіть на офіційний телеграм-канал МОЗ,

– йдеться у публікації.

"Приїхали. Міністр освіти академічно недоброчесний, міністр охорони здоров'я вірить в фігню (див. червону ниточку на руці)", – написала Ірина Єгорченко у фейсбуці у групі "Новини псевдонауки України".

До слова, вчора Максим Степанов повідомив українців про позитивний тест на коронавірус. Політик перебуває на самоізоляції. Очільник МОЗ зауважив, що проводитиме щоденні брифінги з дому.