Біль у животі часто називають гастритом, який є поширеним станом. У більшості людей він не призводить до серйозних ускладнень і швидко поліпшується при лікуванні. Однак бувають випадки, коли гастрит триває роками. Які його симптоми, лікування і профілактика – читайте у матеріалі.

Сипмтоми гастриту

Гострий гастрит можна діагностувати тоді, коли симптоми проявляються раптово та інтенсивно. Якщо вони виникають поступово і тривають довго – це гастрит хронічний. Про це написала ексміністерка охорони здоров’я Уляна Супрун.

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Які симптоми характерні для гастриту:

гризучий або пекучий біль у верхній ділянці живота, який може погіршитися або покращитися під час їжі,

нудота,

блювання,

відчуття переповненості верхньої частини живота під час їжі.

Зауважимо, що гастрит може трапитися й без будь-яких неприємних відчуттів у шлунку. Ризик розвитку гастриту зростає з віком. У людей літнього віку захисна оболонка шлунка тонша, а метаболізм повільніший, також вони частіше приймають знеболювальні препарати, які можуть викликати гастрит.



Ризик розвитку гастриту зростає з віком / Фото: Getty Images

Причини гастриту

Щоби захиститися — дотримуйтеся звичайних правил гігієни. Часто мийте руки з водою та милом, користуйтеся індивідуальним посудом та засобами гігієни, вживайте їжу, яка є повністю приготовленою,

– рекомендує Уляна Супрун.

Слід пам’ятати, що алкоголь може дратувати захисну оболонку шлунка. Якщо гастрит викликаний надмірним вживанням алкоголю — він швидше за все проходитиме у гострій формі.

За словами ексочільниці МОЗ, гострий гастрит може трапитися через дуже стресову подію. До прикладу, важкі захворювання, сильні опіки, серйозні оперативні втручання чи тяжкі інфекції.

Менш поширеною причиною гастриту є аутоімунна реакція. Це може трапитися, коли імунна система людини помилково починає атакувати власні клітини організму. У випадку аутоімунного гастриту — власну слизову оболонку шлунка.

"Частіше це трапляється в людей, які мають інші аутоімунні хвороби, зокрема діабет 1 типу", – зауважила ексміністерка.

"Біль у животі чи інші ознаки порушення травлення не обов’язково означають гастрит"

Уляна Супрун зазначила, що принаймні кожен раз у житті відчув, що таке порушення травлення. Таке трапляється і зазвичай проходить досить швидко, без специфічного лікування.

"Однак, якщо ви відчуваєте симптоми гастриту протягом тижня чи довше — обов’язково зверніться до лікаря. Поспостерігайте причину виникнення неприємних симптомів у шлунку. Якщо вони трапляються після прийому знеболювальних, то скажіть про це лікареві також. Можливо, він рекомендує вам перейти на інший знеболювальний засіб, який не входить до класу нестероїдних протизапальних препаратів", – додала ексглава МОЗ.

Як діагностують гастрит

Сімейний лікар може призначити 1 чи більше з наступних варіантів діагностики:

Тест калу на перевірку наявності інфекції або кровотечі зі шлунка.

Дихальний тест на зараження H. pylori: він передбачає необхідність випити рідину, яка містить радіоактивний вуглець. І дихання у спеціальний мішечок до та після того, як ви випили розчин.

Ендоскопія: гнучка трубка поміщається крізь горло в стравохід та шлунок для пошуку ознак запалення.

Рентгеноскопія: пацієнту дають випити барієвий розчин, який не пропускає рентгенівські промені та дає можливість побачити проблеми у шлунку, якщо вони є.

Як лікують гастрит

Лікування залежить від причини, яка викликає гастрит. Швидко покращити стан при гастриті допомагають антациди — препарати, які нейтралізують соляну кислоту в шлунку. З їх допомогою можна швидко полегшити біль, однак ефект буде нетривалий.

"Якщо її легко усунути, то слизова шлунку може швидко загоїтися та неприємні симптоми зникнуть… Якщо причиною гастриту є інфекція H. pylori, то лікар призначить курс антибіотиків разом із препаратами, які на тривалий час пригнічують виділення шлункового соку (інгібітори протонної помпи)", – пояснила Уляна Супрун.

Профілактика гастриту