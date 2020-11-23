Галюциногенні гриби ефективні проти мігрені: нове дослідження
Лише одна доза псилоцибіну, який міститься у галюциногенних грибах, ефективна проти мігрені. Про це свідчать результати першого у своєму роді такого дослідження.
Вчені з Єльського університету виявили, що єдина доза псилоцибіну може знизити частоту мігрені на 50% щонайменше на два тижні. Про попередні результати дослідження повідомляє New Atlas.
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Команда вчених з Єльського університету провела перше подвійне сліпе дослідження з контрольною групою впливу помірних доз псилоцибіну на частоту й інтенсивність мігрені. У ньому взяли участь 10 добровольців.
Кожен учасник дослідження пройшов 2 курси лікування – один з плацебо, а інший з психоделіком. Впродовж усього експерименту добровольці вели щоденники головного болю.
У порівнянні з плацебо одна доза псилоцибіну скорочувала частоту мігрені приблизно наполовину впродовж двох тижнів, поки йшли спостереження. До того ж під час нападів мігрені за ці 2 тижні інтенсивність болю і функціональне порушення знизилися приблизно на 30%,
– розповів один з авторів дослідження Еммануель Шиндлер.
Але найбільшим відкриттям стало те, що учасники, у яких спостерігали найбільші зміни у стані свідомості, демонстрували найменше зниження больових відчуттів.
Це говорить про те, що доцільно відокремлювати психотропний ефект препарату від терапевтичного. Цього можна досягнути двома шляхами – шляхом прийому мікродоз або вивченням механізму, який запобігає мігрені та створення на його основі фармакологічних засобів.
Що варто знати про псилоцибін
- Перша хвиля досліджень психоделіків проходила ще у 1960 роках. Це був перспективний напрямок вивчення можливостей ЛСД або грибів в лікуванні головного болю. Ще тоді вчені встановили, що вони активують рецептори 5-HT2A, тим самим полегшуючи хронічну мігрень.
- На початку 70-х психоделіки визнали наркотиками і криміналізували, тож такі дослідження одразу заморозили. Їх почали відновлювати лише на початку XXI століття.
- Наприкінці 2018 року Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) надало псилоцибіну статус "проривної терапії" і схвалило випробування галюциногенних грибів для лікування депресії.
- Псилоцибін показав успіх як потенційний метод терапії та лікування депресії, а також низки інших психічних розладів.
- Під час досліджень речовина проявила себе як ефективна терапевтична допомога пацієнтам з термінальною стадією раку.
- Влітку 2020 року влада Канади надала доступ до псилоцибіну 4 пацієнтам з невиліковною стадією раку. У листопаді уряд країни офіційно дозволив його вживати людям, які страждають від депресії.
- Попри успішність досліджень, процес легалізації психоделіку як медичного препарату лише розпочався. Політичні та суспільні норми перешкоджають проведенню досліджень, а неможливість отримання великої вигоди з продажу природної речовини, яку неможливо запатентувати, позбавляє вчених фінансування з боку фармацевтичних компаній.
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