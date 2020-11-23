Лише одна доза псилоцибіну, який міститься у галюциногенних грибах, ефективна проти мігрені. Про це свідчать результати першого у своєму роді такого дослідження.

Вчені з Єльського університету виявили, що єдина доза псилоцибіну може знизити частоту мігрені на 50% щонайменше на два тижні. Про попередні результати дослідження повідомляє New Atlas.

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Команда вчених з Єльського університету провела перше подвійне сліпе дослідження з контрольною групою впливу помірних доз псилоцибіну на частоту й інтенсивність мігрені. У ньому взяли участь 10 добровольців.

Кожен учасник дослідження пройшов 2 курси лікування – один з плацебо, а інший з психоделіком. Впродовж усього експерименту добровольці вели щоденники головного болю.

У порівнянні з плацебо одна доза псилоцибіну скорочувала частоту мігрені приблизно наполовину впродовж двох тижнів, поки йшли спостереження. До того ж під час нападів мігрені за ці 2 тижні інтенсивність болю і функціональне порушення знизилися приблизно на 30%,

– розповів один з авторів дослідження Еммануель Шиндлер.

Але найбільшим відкриттям стало те, що учасники, у яких спостерігали найбільші зміни у стані свідомості, демонстрували найменше зниження больових відчуттів.

Це говорить про те, що доцільно відокремлювати психотропний ефект препарату від терапевтичного. Цього можна досягнути двома шляхами – шляхом прийому мікродоз або вивченням механізму, який запобігає мігрені та створення на його основі фармакологічних засобів.

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