Епідеміолог Андрій Александрін заявив, що прилад для очищення та знезараження повітря – рециркулятор (ультрафіолетова лампа закритого типу), не допоможе у боротьбі з COVID-19, а є небезпечним "фуфломіцином".

Лікар-епідеміолог Андрій Александрін заявив в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера", що ці рециркулятори можуть бути небезпечними.

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УФ-лампи закритого типу активно поширюють на українському ринку. Зокрема, його купують багато шкіл та садочків.

Це звичайний фуфломіцін, який нікому не потрібен,

– заявив медик.

За його словами, рециркулятори під час роботи ультрафіолетові лампи виробляють озон, який відноситься до першої категорії отрути.

"І цим усім діти дихають… Ми створюємо умови не тільки в школах і в садочках, за яких ідеально захворіти, але ще і труїмо", – сказав Александрін.

Зауважимо, що в інтернеті справді при пошуку рекламується чимало онлайн-магазинів, які продають рециркулятор. Крім того, деякі них публікують гучні гасла: "Зупини коронавірус!".

Ціна на один рециркулятор може скласти від 2500 до 6000 гривень.



Скріншот одного з онлайн магазинів

До слова, японський виробник світлового обладнання Ushio Inc. випустив ультрафіолетову лампу, яка може вбивати коронавірус, не завдаючи шкоди здоров'ю людини. Це перша в світі лампа такого типу. Її вартість близько 2860 доларів. Компанія приймає замовлення лише від медичних установ, але буде обслуговувати інших клієнтів, як тільки виробництво буде відповідати попиту.