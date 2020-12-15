У Франції офіційно закликали відмовитись від тесту VivaDiag Rapid Test, який виявляє антитіла до COVID-19. Тест, який показував хибні результати, реалізовують і в Україні.

Тест показував хибно-позитивні результати

Під час застосування тесту, купленого у кількох аптеках Франції, були показані хибно-позитивні результати. Про це повідомив Укрінформ з посиланням на Національне агентство лікарських засобів та продукції у сфері охорони здоров'я.

Читайте також ВООЗ відреагувала на мутацію коронавірусу в Великій Британії

Проведене розслідування підтвердило, що дія і безпека цих тестів не гарантовані,

– зазначили у Нацагентстві.

Регулятор закликав мережі аптек не пропонувати цей тест, а також не реалізовувати наявні партії. Що далі робити з VivaDiag Rapid Test – вирішать пізніше.