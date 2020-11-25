У Франції розпочали поетапне пом'якшення карантинних обмежень, заявив президент Еммануель Макрон. Перший етап розпочнеться вже з 28 листопада.

План послаблення карантинних обмежень складається із трьох етапів. Про це повідомляє видання The Guardian.

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Перехід до кожного етапу буде залежати від захворюваності на коронавірусну інфекцію у країні. Зауважимо, що станом на 25 листопада громадяни можуть відійти лише від будинку на один кілометр та не більше ніж на одну годину.

Етапи послаблення карантину у Франції

Перший етап розпочнеться 28 листопада:

Люди зможуть займатись спортом на вулиці до трьох годин на день та у межах 20 кілометрів від свого будинку,

Відкриються магазини, які продають товари не першої необхідності (одяг, іграшки),

Відновлюються релігійні служби (за умови присутні не більше ніж 30 людей).

Другий етап, ймовірно, може розпочатися з 15 грудня

Влада Франції сподівається, що кількість нових випадків щоденно буде зменшуватись на 5 тисяч.

Відкриються кінотеатри та театри (ще буде діяти комендантська години з 21:00 до 7:00).

Третій етап – з 20 січня

Третій етап відбудеться, якщо кількість заражень буде менш як 5 тисяч на день.

Відкриються ресторани і тренажерні зали.

Відновиться навчання у школах та університетах.

Коронавірус у Франції: що відомо

Станом на 25 листопада у Франції підтвердили 2 206 126 випадків зараження з початку пандемії. 50 324 людей, на жаль, померли від ускладнень, викликаних коронавірусом. 160 тисяч осіб одужали.