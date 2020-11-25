У Франції послаблюють карантин через COVID-19: подробиці
У Франції розпочали поетапне пом'якшення карантинних обмежень, заявив президент Еммануель Макрон. Перший етап розпочнеться вже з 28 листопада.
План послаблення карантинних обмежень складається із трьох етапів. Про це повідомляє видання The Guardian.
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Перехід до кожного етапу буде залежати від захворюваності на коронавірусну інфекцію у країні. Зауважимо, що станом на 25 листопада громадяни можуть відійти лише від будинку на один кілометр та не більше ніж на одну годину.
Етапи послаблення карантину у Франції
Перший етап розпочнеться 28 листопада:
- Люди зможуть займатись спортом на вулиці до трьох годин на день та у межах 20 кілометрів від свого будинку,
- Відкриються магазини, які продають товари не першої необхідності (одяг, іграшки),
- Відновлюються релігійні служби (за умови присутні не більше ніж 30 людей).
Другий етап, ймовірно, може розпочатися з 15 грудня
- Влада Франції сподівається, що кількість нових випадків щоденно буде зменшуватись на 5 тисяч.
- Відкриються кінотеатри та театри (ще буде діяти комендантська години з 21:00 до 7:00).
Третій етап – з 20 січня
- Третій етап відбудеться, якщо кількість заражень буде менш як 5 тисяч на день.
- Відкриються ресторани і тренажерні зали.
- Відновиться навчання у школах та університетах.
Коронавірус у Франції: що відомо
Станом на 25 листопада у Франції підтвердили 2 206 126 випадків зараження з початку пандемії. 50 324 людей, на жаль, померли від ускладнень, викликаних коронавірусом. 160 тисяч осіб одужали.
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