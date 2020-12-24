Французам, які відмовляються проходити тест на коронавірус або вакцинуватися, можуть обмежити доступ до громадського транспорту. Відповідний законопроєкт буде представлений на розгляд парламенту Франції. Його вже підтримав уряд Жана Кастека.

Запропонований законопроєкт надасть Франції правову базу для боротьби з пандемією коронавірусу та майбутніми кризами громадського здоров'я. Про це повідомляє Newsweek. Читайте також Як Макрон переносить COVID-19: деталі з Єлисейського палацу Що передбачає законопроєкт Щоб люди отримали доступ до транспорту та громадських місць, у них можуть вимагати негативний тест на коронавірус, або доказ "профілактичного лікування, включаючи введення вакцини". Цікаво, що президент Макрон, який зараз хворіє на коронавірус, у листопаді заявляв про необов’язковість вакцинації від COVID-19. Документ викликав хвилю обурення Опозиційні політичні лідери Франції вважають законопроєкт занадто суворим.

Лідер ультраправої партії Марін Ле Пен назвала його "тоталітарним" і сказала, що цей закон не ставить за мету зробити вакцинацію обов'язковою. Але він перешкоджатиме соціальному життю французів.

Представник цієї ж партії Себастьян Чену заявив, що французький уряд планує "диктатуру охорони здоров'я".

Сенаторка від департаменту Орн Наталі Гуле назвала законопроєкт "нападом на суспільні свободи".

Інші заявляють, що законопроєкт надає уряду широкі повноваження щодо створення системи "шантажу вакцинами". Зверніть увагу! Франція посідає 5 місце за кількістю випадків коронавірусу у світі. Станом на 22 грудня країна повідомила про 2,51 мільйона випадків захворювання та 61 978 смертей.