Франція на національному рівні дозволила застосування вакцини проти коронавірусної інфекції компанія BioNTech і Pfizer, яка зареєстрована в Євросоюзі під комерційним брендом Comirnaty.

Вакцина Comirnaty® (BNT162b2) призначена для щеплень осіб, старше 16 років. Уряд Франції схвалив таке рішення 24 грудня, повідомляє France24.

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Після затвердження та дозволу допуску на ринок Європейським агентством лікарських препаратів вакцини Comirnaty® – BNT162b2, створеної компаніями BioNTech і Pfizer, Вища адміністрація підтверджує чинну стратегію вакцинації проти COVID-19 та затверджує у процесі її імплементації цієї вакцини,

– йдеться у заяві Вищої адміністрації з питань здоров’я (HAS).

Франція зарезервувала для національних потреб 200 мільйонів доз вакцин. Це дозволить провести вакцинацію від COVID-19 близько 100 мільйонам людей.

Європейське агентство лікарських препаратів 21 грудня затвердило вакцину, створену компаніями BioNTech і Pfizer. Додамо, що масова вакцинація у Євросоюзі розпочнеться з 27 грудня.

Що відомо про вакцину від Pfizer та BioNTech