Франція сертифікувала вакцину проти COVID-19 компанії Pfizer
Франція на національному рівні дозволила застосування вакцини проти коронавірусної інфекції компанія BioNTech і Pfizer, яка зареєстрована в Євросоюзі під комерційним брендом Comirnaty.
Вакцина Comirnaty® (BNT162b2) призначена для щеплень осіб, старше 16 років. Уряд Франції схвалив таке рішення 24 грудня, повідомляє France24.
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Після затвердження та дозволу допуску на ринок Європейським агентством лікарських препаратів вакцини Comirnaty® – BNT162b2, створеної компаніями BioNTech і Pfizer, Вища адміністрація підтверджує чинну стратегію вакцинації проти COVID-19 та затверджує у процесі її імплементації цієї вакцини,
– йдеться у заяві Вищої адміністрації з питань здоров’я (HAS).
Франція зарезервувала для національних потреб 200 мільйонів доз вакцин. Це дозволить провести вакцинацію від COVID-19 близько 100 мільйонам людей.
Європейське агентство лікарських препаратів 21 грудня затвердило вакцину, створену компаніями BioNTech і Pfizer. Додамо, що масова вакцинація у Євросоюзі розпочнеться з 27 грудня.
Що відомо про вакцину від Pfizer та BioNTech
- Ефективність вакцини під час клінічних випробувань становила 95%. Рівень ефективності зберігався таким же навіть серед людей старше 75 років.
- Вакцина від цих компаній називається Comirnaty. Це двокомпонентний препарат, який вводять в руку двічі з інтервалом щонайменше 21 день.
- Найпоширеніші побічні ефекти при застосуванні препарату зазвичай легкої або середньої важкості й минають за декілька днів. Найчастіше це: біль та набряк у місці ін’єкції, втома, головний біль, біль у м’язах та суглобах, озноб та лихоманка.
- Вакцина від Pfizer та BioNTech 11 грудня отримала дозвіл на екстрене використання від Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA).
- 21 грудня Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило препарат та рекомендувала його використання в країнах ЄС.
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