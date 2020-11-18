У Франції можуть розпочати масову вакцинацію населення проти COVID-19 у січні 2021 року. З цією метою укладаються попередні угоди з виробниками вакцин.

Міністр солідарності та охорони здоров'я Франції Олів'є Веран заявив, що для досягнення поставленого плану необхідно буде переконатися в тому, що закуплені вакцини будуть ефективні і безпечні для людей, пише AFP.

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Ми готуємо кампанію вакцинації, щоб коли вакцина буде затверджена європейськими та національними органами охорони здоров'я, ми могли негайно почати вакцинацію,

– сказав він.

Міністр додав що країна попередньо закупила 30 мільйонів доз американсько-німецької вакцини від компанії Pfizer, яка нещодавно підвищила результат ефективності до 95%.

"Нас не будуть стримувати питання логістики. Разом з Європейською комісією ми подбали про поступове забезпечення постачання в усі європейські країни", – додав Веран.

Проблеми вакцинації у Франції

В уряді країни стурбовані тим, що мільйони французів можуть відмовитися від вакцинації проти нового коронавірусу навіть при такій ефективності.

За даними опитування громадської думки, лише 59% французів готові до вакцинації проти COVID-19 у порівнянні з 74% людей у всьому світі.