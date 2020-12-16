Вчені провели аналіз та встановили, що найбільші ризики заразитися коронавірусом у вузьких коридорах, оскільки хворі можуть залишати за собою багатометровий шлейф вірусних частинок.

Яким чином коридори підвищують ризики інфікування

Обчислювальне моделювання китайських вчених показало, що іноді мікрокраплі з дихальних шляхів заражених зависають приблизно за метр від підлоги, що особливо небезпечно для дітей.

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Чинники, які посилюють ризики

На структуру повітряного потоку і поширення вірусів впливають такі об'єкти:

скляні перегородки;

вікна;

кондиціонери;

туалети.

Попереднє моделювання зазвичай передбачало наявність великого відкритого внутрішнього простору, але не враховувало ролі наявності сусідніх стін, які можуть бути в вузькому коридорі.

Якщо людина, що йде по коридору, кашляє, з її дихання виділяються краплі, які рухаються навколо її тіла і позаду нього, утворюючи слід. Експеримент показав рециркуляцію довгого сліду, який може залишати за собою інфікований.

Режими темпів поширення вірусу

В одному з режимів краплі частинок вірусу поширюється далеко позаду людини-носія, створюючи таку собі "хмару" із крапель з вірусом.

В іншому режимі хмара прикріплюється до спини людини і тягнеться за нею, коли вона рухається у просторі.

У відділеному режимі концентрація крапель набагато вища, ніж у приєднаному, через 5 секунд після кашлю.

Це є серйозною проблемою для визначення безпечної соціальної дистанції в таких місцях, як дуже вузький коридор, де людина може вдихнути вірусні краплі, навіть якщо пацієнт перебуває далеко попереду неї,

– зазначили дослідники.

Особливо це небезпечно для дітей, оскільки в обох режимах хмара крапель тримається на відстані над землею, яка становить приблизно половину зросту інфікованої людини, іншими словами, на рівні рота у дітей.