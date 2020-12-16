Філіппіни запровадили нове правило, яке змушує всіх людей в країні носити не лише маску, а й захисні щитки, які закривають усе обличчя.

Також у країні продовжуватиме діяти обов’язковий масковий режим у громадських місцях. Про це повідомляє Independent.

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Напередодні захисні щитки люди носили лише у торговельних центрах та інших закритих громадських приміщеннях.

У цей спосіб влада прагне запобігти сплеску нових випадків зараження COVID-19 в умовах свят.

Зауважимо, що пластикові щитки не здатні вберегти людину від зараження COVID-19. Особливо, якщо інфікована людина, яка знаходиться поблизу, чхає без маски.

Як йдеться у системі моніторингу поширення коронавірусу, створеної РНБО України, на Філіппінах з початку пандемії захворіли 451 839 людей. Одужали – 418 тисяч осіб. На жаль, від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 8 812 пацієнтів.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу