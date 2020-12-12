Міністр охорони здоров’я Максим Степанов закликав українців не купувати фіктивні довідки про зроблений ПЛР-тест. Він пригрозив людям і лабораторіям, які займаються видачею таких "довідок", кримінальною відповідальністю.

Про це Степанов повідомив під час традиційного брифінгу МОЗ, відповідаючи на запитання, як діятиме відомство у разі встановлення фактів видачі окремими лабораторіями фіктивних довідок щодо негативного тесту ПЛР, інформує 24 канал.

Дивіться також Українці стали менше тестуватися на COVID-19: дані МОЗ

"Фіктивна довідка щодо ПЛР-тесту – це кримінальний злочин. Якщо ми дізнаємося, що якась лабораторія видає такі фіктивні довідки, то відразу будемо звертатися до правоохоронних органів. Будуть проводитися перевірки ліцензійних умов роботи цієї лабораторії", – зауважив Степанов.

Він закликав усіх, кому стане відома інформація про видачу таких "довідок", звертатися у МОЗ і в поліцію.

Окрім того, Степанов звернувся до українців, які розмірковують над придбання фіктивної довідки про негативний ПЛР-тест, аби помандрувати за кордон.

Коли ви купуєте таку довідку, ви платите за неї кошти, і мені здається, що краще все ж таки зробити тест і чітко усвідомлювати, що ви не хворієте. Окрім того, якщо ви візьмете таку довідку і поїдете за кордон, і там виявиться, що вона фіктивна, це може просто викликати у вас великі проблеми. Бо там, на відміну від нас, влада достатньо суворо відноситься до виконання законів,

– підсумував Степанов.



Як підготуватися до ПЛР-тестування / Інфографіка 24 каналу