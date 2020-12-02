Клінічна лікарня "Феофанія" може приймати пацієнтів з коронавірусом, як безкоштовно, так і на платній основі. Один ліжкодень у медзакладі коштує 7 тисяч 800 гривень.

Безкоштовно лікують, якщо є бюджетні призначення

Згідно з указом президента від 14 січня 2020 року, безкоштовно у "Феофанії" може лікуватись кожен, якщо є показання до госпіталізації. Про це повідомили Hromadske у відповідь на офіційний запит.

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Якщо є бюджетні призначення, то людину госпіталізовують безкоштовно, перед цим пацієнта оглядають лікарі закладу.

Вартість одного ліжкодня – 7 тисяч 800 гривень

Можна потрапити до "Феофанії" і оплативши лікування, вартість одного ліжкодня – 7800 гривень. Для хворих на COVID-19 спеціально перепрофілювали третій корпус. Там наразі 42 ліжка. Цю кількість можна збільшити до 92 – 95 місць, проте для цього необхідно вирішити проблему з забезпеченням киснем та знайти додатковий персонал.

Що відомо про лікування Зеленського та Єрмака

Саме у "Феофанії" від коронавірусу лікувались президент Володимир Зеленський та голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Вони перебували у палатах зі спецобладнанням, яке дозволяло працювати дистанційно.

Головний лікар "Феофанії" Ігор Семенів зазначив, що на лікування глави держави витрачали стільки ж грошей, скільки і на звичайних пацієнтів. В середньому – це 7 тисяч 800 гривень, проте ця сума могла змінюватись.

Зверніть увагу! У "Феофанії" станом на 1 грудня вилікували 162 хворих на коронавірус.