В США фармкомпанія переплутала антидепресанти та віагру – помилка сталась при пакуванні препаратів. Виробник заявив про відкликання партії ліків. Йдеться про генерик для еректильної дисфункції силденафіл й антидепресант – тразодон.

Про помилку та рішення відкликати партію ліків компанія AvKARE повідомила на своєму сайті. Пізніше це підтвердили в Управлінні з продовольства й медикаментів США (FDA).

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Препарати мають серйозні побічні ефекти

FDA пише, що помилкове вживання силденафілу загрожує людям із хронічними проблемами зі здоров'ям, зокрема людям, які страждають від проблем з тиском. Атразодон може спричинити сонливість, запаморочення, закрепи й помутніння зору.

Фармкомпанія AvKare випускає силденафіл і тразодон в пакуванні по 100 і 1000 таблеток відповідно. Обидва препарати візуально не відрізняються — це таблетки білого кольору. Етикетки у препаратів теж досить схожі.



Фото fda.gov

Наразі не було повідомлень про завдану вживанням неправильних ліків шкоду. Втім споживачі, які придбали не той препарат, можуть звернутися на "гарячу лінію" фармкомпанії, щоб повернути його.