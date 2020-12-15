Фахівці помічають у статистиці коронавірусу в Україні певні неузгодженості. Вони зауважують, що хоч кількість госпіталізованих пацієнтів зменшується, кількість важких хворих і число смертей зростають.

Окрім того, що летальність і кількість важких випадків коронавірусу в Україні не знижуються, експерти не спостерігають і зниження частки позитивних результатів від всіх проведених тестів на виявлення коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна.

До теми В Україні 8 416 нових хворих на коронавірус, смертність знову зросла

Лікар-інфекціоніст та викладач Школи охорони здоров'я НаУКМА Володимир Курпіта вважає статистику коронавірусу в Україні дещо незрозумілою.

Є непрямі показники, які наштовхують на думку, що зі статистикою відбувається щось не зовсім зрозуміле. Є частина лабораторних центрів, які в позаминулі вихідні взагалі не проводили дослідження. І вони видали нуль результатів. Тому, що вони просто припинили працювати на вихідних, або тому, що у них не було тестів – не знаю. Коли в понеділок, 7 грудня, вранці нам повідомили про 8 тисяч випадків – це було, коли 4 регіони не надали даних,

– розповів Курпіта.

Натомість керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки, колишній заступник глави МОЗ Павло Ковтонюк вважає, що якби в Україні й справді знизилась захворюваність на COVID-19, то частка позитивних результатів від усіх тестів теж впала б.

В Україні стабільно високий показник позитивних тестів, зараз він найвищий у Європі - 33%. Це в 6 разів більше, ніж рекомендований ВООЗ показник для контролю за поширенням захворюваності. Говорити про те, що ситуація стабілізувалася, також рано. Зниження кількості нових випадків незначна і триває не менш як два тижні,

– зауважив Ковтонюк.2

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