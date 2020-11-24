Експерт ЮНІСЕФ розповів, коли в Україні буде пік коронавірусу
Захворюваність на коронавірус в Україні стабільно зростає. Коли епідеміологічна ситуація досягне свого піку, вона триматиметься на такому рівні приблизно тиждень – два.
Україна досі перебуває на початку підйому захворюваності на коронавірус. Про це заявив керівник програм охорони здоров'я ЮНІСЕФ в Україні Андрій Славуцький, повідомляє РБК.
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Славуцький розповів, що до декількох тижнів в країні триватиме "потужна епідемічна хвиля", з якою українська медична система не зможе впоратися. Експерт вважає, що якщо в Україні не введуть жорсткий карантин, то захворюваність на коронавірус досягне свого піку у січні – лютому.
Натомість весною епідеміологічна ситуація може покращитися. Славуцький сподівається, що у березні – квітні захворюваність на COVID-19 спаде.
Швидше за все, з цим епідемічним зростанням, якщо нічого не робити, піку ми досягнемо в січні – лютому. Потім захворюваність повинна піти на спад, сподіваємося, до березня – квітня. Але якщо будуть дуже ефективні протиепідемічні заходи, то цю хвилю можна збити вже в грудні,
– розповів він.
Коронавірус в Україні: що варто знати
- Станом на 24 листопада в Україні виявили 647 976 хворих на коронавірус, 12 287 з яких за минулу добу.
- 11 263 пацієнти померли. 299 358 інфікованим вдалося подолати захворювання.
- Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що локдаун в Україні введуть у випадку колапсу медичної системи. До цього він заявляв, що вимагатиме жорсткого карантину при добовому прирості у 30 тисяч хворих. До слова, від жовтня МОЗ постійно підвищує планку захворюваності для введення локдауну в країні.
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