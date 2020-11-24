Захворюваність на коронавірус в Україні стабільно зростає. Коли епідеміологічна ситуація досягне свого піку, вона триматиметься на такому рівні приблизно тиждень – два.

Україна досі перебуває на початку підйому захворюваності на коронавірус. Про це заявив керівник програм охорони здоров'я ЮНІСЕФ в Україні Андрій Славуцький, повідомляє РБК.

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Славуцький розповів, що до декількох тижнів в країні триватиме "потужна епідемічна хвиля", з якою українська медична система не зможе впоратися. Експерт вважає, що якщо в Україні не введуть жорсткий карантин, то захворюваність на коронавірус досягне свого піку у січні – лютому.

Натомість весною епідеміологічна ситуація може покращитися. Славуцький сподівається, що у березні – квітні захворюваність на COVID-19 спаде.

Швидше за все, з цим епідемічним зростанням, якщо нічого не робити, піку ми досягнемо в січні – лютому. Потім захворюваність повинна піти на спад, сподіваємося, до березня – квітня. Але якщо будуть дуже ефективні протиепідемічні заходи, то цю хвилю можна збити вже в грудні,

– розповів він.

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