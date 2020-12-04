Порушення когнітивних здібностей все ж можна зупинити, а функції мозку реально відновити. Нове лікування омолодило мозок мишей і не викликало побічних ефектів. Ці результати відкривають нові можливості в терапії старіння.

Мозок не втрачає незворотно своїх функцій

Результати доклінічних досліджень вчені з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско опублікували 1 грудня 2020 року в журналі з відкритим доступом eLife. У своїй терапії вони використовували препарат ISRIB, який продемонстрував швидке відновлення когнітивних здібностей мишей. В результаті вчені змогли омолодити мозок і імунні клітини гризунів.

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Такий разючий ефект ISRIB вперше доводить, що когнітивні втрати можуть бути викликані певним блокуванням, а не дегенерацією,

– заявила співавторка дослідження Сюзанна Розі.

Тобто мозок гризунів не втрачав когнітивні функції назавжди. Якимось чином вони були заблоковані "циклом клітинного стресу".



Препарат всього за кілька днів зупинив старіння мозку та відновив його функції / Фото ucsf.edu

Як діє препарат

Дія ISRIB направлена на відновлення функції клітин, які піддались стресу. Зазвичай цей механізм має вирішальне значення для відсіювання неправильно функціонуючих клітин. Відомо, що хронічна активація ISR пов'язана зі зниженням когнітивних функцій, які виникають внаслідок черепно-мозкових травм.

У новому експерименті вчені впродовж трьох днів вводили ISRIB старим мишам і оцінювали, як препарат змінює їх мислення і пам'ять. Після лікування старі миші на рівні молодих могли справлятися зі складним лабіринтом. Примітно, що ефект зберігався протягом трьох тижнів.

Як встановили ефективність препарату

Щоб оцінити покращення функцій мозку, вчені вивчили активність і анатомію клітин в гіпокампі, який грає ключову роль у навчанні і пам'яті.

Загальні ознаки старіння нейронів зникли буквально на наступний день,

– зазначили вчені.

Ефекти застосування препарату: підвищилася активність нейронів,

міжклітинні зв'язки стали більш стійкими. Зазвичай такі ознаки спостерігаються тільки в мозку молодих гризунів. Нарешті, вчені не зафіксували ніяких побічних ефектів від лікування.

Перспектива застосування препарату

У попередніх дослідженнях вчені вже встановили, що ISRIB відновлює пам'ять тварин через кілька місяців після черепно-мозкових травм, а також має потенціал для поліпшення симптомів синдрому Дауна. Крім того, запобігає втраті слуху та бореться з раком простати.

Нові результати доводять перспективність препарату, але вчені продовжать досліджувати дієвість терапії для поліпшення когнітивних функцій і запобігання процесів старіння.