Пластикові щитки не здатні вберегти людину від зараження COVID-19. Особливо, якщо інфікована людина, яка знаходиться поблизу, чхає без маски.

Вчені з Університету Фукуока в Японії застосували комп'ютерні моделі, щоб візуалізувати поширення крапель вірусу навколо щитка, який використовують для захисту проти COVID-19, пише Daily Mail.

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Важливо! "Вихрові кільця", що утворюються при чханні, переносять інфекційні частинки на щиток менше ніж за секунду і прилипають до країв пластику.

Тому, якщо час цієї хвилі частинок коронавірусу збігається з диханням людини, яка носить захисну маску, вона може заразитися.

Варто зауважити, що чимало людей надавали перевагу захисним щиткам на противагу маскам, оскільки це досить комфортний варіант. Вони також дозволяють людям бачити рот людини, що допомагає при читанні по губах і невербальному спілкуванні.

Також є дані про те, що щитки пропускають крихітні краплі, що переносяться у повітрі.

Японське комп'ютерне моделювання показало, що майже всі краплі в повітрі розміром менше ніж 5 мікрометрів, які виділяються при розмові та диханні, виходять через щиток. А половина більших крапель – розміром 50 мікрометрів, що виділяються при кашлі та чханні, потрапила в повітря.

"Вихрові кільця", що утворюються при чханні, вловлюють мікроскопічні краплі всередині чхання і переносять їх до верхнього і нижнього країв маски для обличчя,

– зазначив автор дослідження доктор Фудзіо Акагі.

Відео, яке демонструє марність щитка в умовах пандемії