Раніше очільник МОЗ Великої Британії Метт Хенкок заявив, що в країні виявлено новий штам коронавірусу, яким заразилися понад тисяча людей. Прем’єр-міністр Борис Джонсон вважає, що мутація коронавірусу може бути на 70% більш заразною.

Про це Борис Джонсон повідомив на пресконференції. Відео опубліковане на сторінці прем’єр-міністра у твіттері.

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Хоча в цьому питанні ще зберігається значна невизначеність, він може бути на 70% більше заразний, ніж початковий варіант, з яким ми мали справу раніше,

– заявив Джонсон.

Політик додав, що наразі немає даних, що новий вид коронавірусу викликає більш важкі форми захворювання або відрізняється високою смертністю.

Що відомо про новий штам коронавірусу у Британії

4 грудня у МОЗ країни оголосили, що виявили новий штам коронавірусу в 60 регіонах країни. Головний санітарний лікар і радник британського уряду з медицини Кріс Вітті наголосив, що новий штам вірусу поширюється швидше, ніж вже відомий вірус.

З 20 грудня в Лондоні і двох графствах на південному сході Англії, де виявили найбільше випадків зараження новим штамом, введуть локдаун.

Це не означає, що він більш заразний чи небезпечний. Це лише означає, що варто бути пильним. Зараз докладають великих зусиль, щоб з'ясувати характеристики цього штаму і зрозуміти його загрозу. Важливо зберігати спокій і раціональний погляд на штам вірусу, тому що це нормальна еволюція,

– наголосив міністр Меттью Хенкок.

У ВООЗ наголосили, що будуть інформувати громадськість про характеристики нового штаму в міру появи відповідних даних.

"Ми інформуватимемо держави-учасниці і громадськість у міру того, як дізнаватимемося більше про характеристики цього варіанту вірусу і будь-яких його наслідків", – пише пресслужба ВООЗ.