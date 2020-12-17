Другий тест на COVID-19 не здавав, в цьому нема потреби, – Степанов
14 листопада міністр охрони здоров'я Максим Степанов отримав позитивний тест на коронавірус. 28 листопада він заявив, що вже одужав. Однак, як виявилось, повторний тест він не здавав.
Тест на коронавірус не може бути критерієм для виписки хворого з лікарні – ані позитивний, ані негативний. Про це Максим Степанов заявив в інтерв'ю програмі "Міністри в краватках і без" на 24 каналі.
До слова Не лише тестом, а й симптомами: як можна повторно захворіти на COVID-19
"Людина, яка хвора на COVID-19 і цей діагноз їй підтвердили дослідженням ПЛР, хворіє більше ніж 10 днів і після цього 3 дні поспіль в неї немає будь-яких клінічних проявів коронавірусної хвороби, то ця людина вважається такою, що одужала", – сказав міністр.
І немає жодної потреби здавати тести і отримувати негативний результат. От, наприклад, я одужував саме за таким принципом,
– наголосив Степанов.
Та додав: "Я другий тест не здавав, бо в цьому немає жодної потреби".
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