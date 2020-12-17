Значна частина українців переконана, що в Україні занизька статистика COVID-19. Але кількість тих, які вважають її перебільшеною, зросла.

Соціологічна група "Рейтинг" провела телефонне опитування, у якому взяли участь 2 500 українців віком від 18 років. Опитування відбувалось з 12 по 14 грудня 2020 року.

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45% опитаних українців переконані в тому, що офіційна статистика про масштаби коронавірусу у країні применшена.

31% навпаки вважають, що інформація є перебільшеною. Натомість лише 15% переконані, що вона об’єктивна.

У порівнянні з березнем кількість тих громадян, які вважають статистику коронавірусу перебільшеною, зросла втричі – 11 до 31%. Частіше так вважає молодь та ті люди, які рідко слідкують за новинами про коронавірус.

Як часто українці цікавляться темою коронавірусу

59% українців часто слідкують за новинами про коронавірус, 21% роблять це інколи, а 11% – рідко.

8% опитаних не цікавляться новинами про коронавірус взагалі.

Частіше за коронавірусною тематикою слідкують люди старшого віку та жінки.

У порівнянні з початком листопада, кількість людей, які активно слідкують за новинами про коронавірус скоротилась з 65 до 59%. Також це менше, ніж було у квітні, під час першого карантину.



Більшість українців вважає, що статистика коронавірусу применшена / Соціологічна група "Рейтинг"



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