Довготривале використання смартфона не погіршує психічне здоров'я: дослідження
Батьки можуть бути спокійними, багатогодинне використання смартфона не погіршує психічне здоров'я дітей.
Група вчених з Великобританії провела дослідження з метою з'ясувати, чи дійсно багатогодинний скролінг соцмереж і перегляд відеороликів зі смартфона підвищити рівень тривоги або депресії.
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Як відбувалося дослідження
У дослідженні взяли участь 199 користувачів iPhone і 46 користувачами Android. Протягом тижня вчені вимірювали час, проведений зі смартфонами, а також за допомогою клінічних шкал аналізували симптоми тривоги й депресії у добровольців.
Смартфони не шкодять психіці
Результати показали, що час, проведений зі смартфоном, ніяк не впливає на психічне здоров'я. Більш того, учасники, які перевищили клінічні порогові значення тривожності й депресивного розладу користувалися мобільними телефонами не частіше тих, хто не має ознак психічних розладів.
Але при цьому дослідження виявило досить високий рівень занепокоєння у добровольців через те, що вони занадто захоплені гаджетами. На думку авторів, це занепокоєння могло значно посилитися під час пандемії, коли мобільні технології стали зайняли ще більш значне в житті людей, ніж раніше.
Наші результати доповнюють велику кількість досліджень, які показують, що скорочення проведеного зі смартфоном часу не зробить людей щасливішими,
– повідомили вчені, зазначивши, що просування ідеї відмови від гаджетів не має ніякого сенсу.
Набагато важливіше пояснювати людям, що їхня психіка ніяк не постраждає від захоплення смартфоном.
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