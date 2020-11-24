Довгообіцяне е-лікарняне запрацює у 2021: як його оформити
Електронний лікарняний мали запустити ще у квітні 2020 року, згодом ймовірну дату кілька разів переносили. І вкотре її знову перенесли, тепер на 2021 рік.
Запуск е-лікарняного перенесли
В Мінсоцполітики обіцяли запуск ще в січні. Чинний міністр охорони здоров'я Максим Степанов в липні заявляв, що система електронних лікарняних може запрацювати у тестовому режимі із серпня 2020 року.
Та сьогодні, 24 листопада міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі 24 каналу заявив, що е-лікарняні запрацюють вже з 2021 року.
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Міністр написав, що "запуск е-лікарняних дозволить не лише скасувати лікарняний як паперову довідку, що є елементом бюрокартії, а й заощаджувати час лікарів та пацієнтів.
Це можливість швидко та ефективно оплачувати лікарняні без фізичних контактів, гарантувати обґрунтованість виплат та економити державні кошти,
– йдеться в його повідомленні.
За його словами, електронні лікарняні будуть одразу в електронному вигляді, нічого дублювати не потрібно.
Звичайна форма в онлайн-системі, заповнення якої займатиме кілька хвилин. Після цього підписаний електронним підписом документ автоматично надсилатиметься до інших державних органів для виплат, — пояснив Федоров.
Як працюватиме електронне лікарняне
- Кожен лікар, який буде видавати лікарняний, повинен підписати документ своїм цифровим підписом в електронній системі.
- Інформація через реєстр в Пенсійному Фонді автоматично передаватиметься у Фонд соціального страхування, і там знатимуть, що людина захворіла і повинна отримати компенсацію, оскільки є платником єдиного соціального внеску.
Переваги електронного лікарняного
В уряді розповіли, що таким чином збираються боротися та відстежувати потенційні "схеми", коли "на лікарняний" іде половина співробітників підприємства, які фактично продовжують працювати, але отримують ще й виплати з Фонду соцстрахування".
Це також пришвидшить процедуру отримання страхових виплат і зменшить шахрайство: тепер купити фейкові лікарняні за 200 – 300 гривень буде нереально
Людям не потрібно відвідувати лікарню, щоб закрити лікарняний.
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