Електронний лікарняний мали запустити ще у квітні 2020 року, згодом ймовірну дату кілька разів переносили. І вкотре її знову перенесли, тепер на 2021 рік.

Запуск е-лікарняного перенесли

В Мінсоцполітики обіцяли запуск ще в січні. Чинний міністр охорони здоров'я Максим Степанов в липні заявляв, що система електронних лікарняних може запрацювати у тестовому режимі із серпня 2020 року.

Та сьогодні, 24 листопада міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі 24 каналу заявив, що е-лікарняні запрацюють вже з 2021 року.

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Міністр написав, що "запуск е-лікарняних дозволить не лише скасувати лікарняний як паперову довідку, що є елементом бюрокартії, а й заощаджувати час лікарів та пацієнтів.

Це можливість швидко та ефективно оплачувати лікарняні без фізичних контактів, гарантувати обґрунтованість виплат та економити державні кошти,

– йдеться в його повідомленні.

За його словами, електронні лікарняні будуть одразу в електронному вигляді, нічого дублювати не потрібно.

Звичайна форма в онлайн-системі, заповнення якої займатиме кілька хвилин. Після цього підписаний електронним підписом документ автоматично надсилатиметься до інших державних органів для виплат, — пояснив Федоров.

Як працюватиме електронне лікарняне

Кожен лікар, який буде видавати лікарняний, повинен підписати документ своїм цифровим підписом в електронній системі.

Інформація через реєстр в Пенсійному Фонді автоматично передаватиметься у Фонд соціального страхування, і там знатимуть, що людина захворіла і повинна отримати компенсацію, оскільки є платником єдиного соціального внеску.

Увага! Лікарняний матиме фіксований термін. Наразі в країні працюють протоколи. Кожна хвороба в середньому має відповідну кількість днів для лікування.

Переваги електронного лікарняного

В уряді розповіли, що таким чином збираються боротися та відстежувати потенційні "схеми", коли "на лікарняний" іде половина співробітників підприємства, які фактично продовжують працювати, але отримують ще й виплати з Фонду соцстрахування".

Це також пришвидшить процедуру отримання страхових виплат і зменшить шахрайство: тепер купити фейкові лікарняні за 200 – 300 гривень буде нереально

Людям не потрібно відвідувати лікарню, щоб закрити лікарняний.