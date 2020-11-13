Центри з контролю і профілактиці захворювань (CDC) змінили позицію щодо тканинних масок. Раніше організація передбачала, що їхнє головне призначення – захист людей, які поряд.

У попередній версії документа CDC писали, що функція тканинних масок – блокувати виділення заражених вірусом частинок, коли людина, що її носить, дихає, говорить або чхає.

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Ефективність тканинних масок

У новій редакції документа зазначили, що "користь масок складається з комбінації контролю джерела інфекції та особистого захисту того, хто їх носить".

CDC повідомляють, що тканинні маски здатні затримувати частинки з діаметром дрібніше 10 мікрометрів, але їх ефективність в різних дослідженнях відрізнялася. Більш щільна тканина дає кращий захист. У певних випадках маски затримують більшу частину частинок з діаметром 1 мікрометр.

Агентство наводить приклади досліджень, які підтверджують ефективність носіння масок для профілактики COVID-19 в реальному житті.

Наприклад, на під час спалаху інфекції на кораблі "Теодор Рузвельт" носіння масок було пов'язано зі зниженням ризику зараження на 70%. Політика обов'язкового носіння масок в громадських місцях супроводжувалася істотним зниженням захворюваності нової коронавірусної інфекції.