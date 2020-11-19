Антидепресант флувоксамін, очевидно, запобігає деяким з найбільш серйозних ускладнень COVID-19. Перші дослідження довели його ефективність у випадку легкого перебігу коронавірусної хвороби.

Такого висновку дійшли медики з Вашингтонського університету в Сент-Луїсі. Дослідження стосувалося пацієнтів з COVID-19 із захворюванням легкого та середнього ступеня тяжкості. Флувоксамін зменшував ризик госпіталізації.

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У дослідженні взяли участь 152 пацієнти з COVID-19. Дослідники порівняли результати лікування флувоксаміном з результатами лікування неактивним плацебо.

Результати дослідження

Через 15 днів у жодного з 80 пацієнтів, які отримували препарат, не було серйозного клінічного погіршення. Тим часом у 6 із 72 пацієнтів, які отримували плацебо (8,3%), розвинулись ускладнення, а 4 учасники потребували госпіталізації.

У пацієнтів, які приймали флувоксамін, не виникло серйозних труднощів з диханням, і їм не була потрібна госпіталізаці,

– сказав Ерік Дж. Ленце, доктор медицини, професор психіатрії.

Що відомо про препарат

Флувоксамін використовують для лікування обсесивно-компульсивного розладу (ОКР), соціального тривожного розладу і депресії. Він належить до класу селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС), але на відміну від інших подібних препаратів, флувоксамін взаємодіє з білком сігма-1. Цей рецептор також допомагає регулювати запальну реакцію організму.

Вчені зазначили, що є кілька ймовірних пояснень, чому флувоксамін є помічним для пацієнтів з COVID-19, але найімовірніше, саме завдяки його взаємодії з рецептором сігма-1.

Як діє антидепресант у випадку COVID-19

Адже таким чином препарат здатний зменшити виробництво запальних молекул. Дія препарату на запалення може перешкодити імунній системі виробити сильну реакцію, яка виникає у деяких пацієнтів з COVID-19, стан яких поліпшується після кількох днів хвороби, а потім погіршується. Багато з цих пацієнтів потрапляють до лікарні з важкими ускладненнями, у деяких випадках це закінчується летально.

Наша мета — допомогти пацієнтам, які спочатку досить добре почуваються, та підтримати їх стан без розвитку ускладнень та потреби госпіталізації, –

сказала Калін Маттар, доктор медицини, доцент кафедри інфекційних захворювань.