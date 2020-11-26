Дослідження показало, що знищення бактерії Helicobacter pylori в шлунку знижує ризик раку цього органу навіть у людей з підвищеним ризиком його розвитку.

Нове дослідження цікаве тим, що за його учасниками спостерігали протягом 20 років. У ньому взяли участь 800 осіб з двох міст Колумбії, в яких висока захворюваність на рак шлунку, пише

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Як відбувалося дослідження

У всіх були передракові ураження слизової (дисплазія, кишкова метаплазія, атрофічний гастрит), 97% були інфіковані H. Pylori. Половина з них пройшла курс антибактеріального лікування, друга отримала плацебо.

В учасників брали біопсію слизової оболонки шлунка через 3, 6, 12, 16 і 20 років після початку дослідження. Її результати оцінювали за спеціальною гістологічною шкалою для визначення ризику розвитку раку шлунка. Учасникам, які не пройшли лікування на початку дослідження, запропонували пройти його на шостому році дослідження (цю пропозицію прийняли не всі).

Хелікобактер пілорі значно підвищує ризик раку

В кінці дослідження у людей, які пройшли лікування від H. Pylori, ризик розвитку раку шлунка, згідно з гістологічними даними, був на 41% нижче, ніж у тих, хто не лікувався.

Після лікування атрофічний гастрит в учасників зазнавав частковий зворотний розвиток, а кишкова метаплазія (зміна будови слизової оболонки шлунка) прогресувала повільніше. Кращі гістологічні показники в учасників дослідження, які пройшли лікування, були на 12 році дослідження. Після цього ризик раку шлунка почав потроху збільшуватися.

У висновках дослідження вчені вказали, що знищення H. Pylori знижує ризик розвитку раку шлунка у людей з підвищеним ризиком на багато років.

Що відомо про Helicobacter pylori