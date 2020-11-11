Вчені вважають, що лікарі, визначаючи ризик інсульту, повинні розпитувати пацієнтів про симптоми депресії. Вона суттєво збільшує ризик захворювання.

При депресії ризик інсульту може збільшуватися приблизно на 50%, пише Neurology: Clinical Practice.

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Депресія та інсульт

Вчені проаналізували дані, які були зібрані в тривалому дослідженні географічних відмінностей в захворюваності інсультом. У ньому за 25 тисячами людей спостерігали близько 9 років. Всі учасники пройшли тестування на депресію за 12-бальною шкалою.

За час спостереження у людей з показниками від 1 до 3 по шкалі депресії (це говорить про легкі симптоми) інсульт розвивався на 39% частіше, ніж у тих, хто зовсім не демонстрував ознаки пригніченого настрою. В учасників з більш вираженою депресією (за шкалою - 4 і вище) цей показник склав 54%.

Важливою знахідкою вчені вважають те, що вони не виявили різниці у зв'язку між депресією й інсультів в різних етнічних групах. На їхню думку, це підкреслює, що депресія – самостійний фактор ризику інсульту.

Чому депресія викликає інсульт

Вчені припускали, що причина такого зв'язку може критися не в самій депресії, а в інших факторах. Наприклад, депресія може провокувати нездоровий спосіб життя, який призводить до розвитку гіпертонії і діабету.