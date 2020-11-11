Дослідження показали взаємозв'язок між депресією та інсультом
Вчені вважають, що лікарі, визначаючи ризик інсульту, повинні розпитувати пацієнтів про симптоми депресії. Вона суттєво збільшує ризик захворювання.
При депресії ризик інсульту може збільшуватися приблизно на 50%, пише Neurology: Clinical Practice.
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Депресія та інсульт
Вчені проаналізували дані, які були зібрані в тривалому дослідженні географічних відмінностей в захворюваності інсультом. У ньому за 25 тисячами людей спостерігали близько 9 років. Всі учасники пройшли тестування на депресію за 12-бальною шкалою.
За час спостереження у людей з показниками від 1 до 3 по шкалі депресії (це говорить про легкі симптоми) інсульт розвивався на 39% частіше, ніж у тих, хто зовсім не демонстрував ознаки пригніченого настрою. В учасників з більш вираженою депресією (за шкалою - 4 і вище) цей показник склав 54%.
Важливою знахідкою вчені вважають те, що вони не виявили різниці у зв'язку між депресією й інсультів в різних етнічних групах. На їхню думку, це підкреслює, що депресія – самостійний фактор ризику інсульту.
Чому депресія викликає інсульт
Вчені припускали, що причина такого зв'язку може критися не в самій депресії, а в інших факторах. Наприклад, депресія може провокувати нездоровий спосіб життя, який призводить до розвитку гіпертонії і діабету.
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