Дослідження підтвердило, що вегетаріанці мають вищі ризики перелому кісток
Люди, які не їдять м'яса, мають більший ризик перелому кісток у порівнянні з тими людьми, які його їдять. Також вчені встановили, що вегани та вегетаріанці більш схильні до переломів стегна та ніг.
Вчені з університетів Оксфорда і Бристоля проаналізували дані 54 898 жінок та чоловіків, багато з яких були пескетаріанцями, вегетаріанцями або веганами. Дослідження опубліковане в журналі BMC Medicine.
До теми Чи корисно бути веганом: що потрібно знати про такий спосіб життя
- Пескетаріанці – люди, які не вживають м'ясо теплокровних тварин, обмежуючись лише рибою та морепродуктами.
- Вегетаріанці – не вживають м'ясо та рибу, але їдять продукти тваринного походження (яйця, молочку, мед тощо)
- Вегани – харчуються виключно їжею рослинного походження.
Як проводилось дослідження
29 380 учасників дослідження регулярно вживали м'ясо, 8 037 їли лише рибу, 15 499 були вегетаріанцями, а 1982 – веганами.
За добровольцями спостерігали впродовж 18 років. За весь період дослідження учасники отримали 3 941 перелом, зокрема: пошкодження кінцівок, стегон, гомілковостопних суглобів, зап'ясть, хребта та інших частин тіла.
У підсумку виявилось, що вегани і вегетаріанці мають вищі ризики локальних переломів – майже на 20 випадків на тисячу людей більше у порівнянні з тими людьми, які вживають м'ясо.
Окрім цього, вегани і вегетаріанці особливо схильні до переломів стегна. А вегетаріанці, вегани і пескетаріанці частіше ламають ноги.
Але варто зазначити, що разом з тим відмова від м'яса знижує ризик розвитку деяких захворювань, враховуючи серцево-судинні хвороби та діабет. Тож вчені не радять впадати у крайнощі під час вибору харчування, а дотримуватися розумного балансу.
Поділитися новиною
-
Медики зі США заявили, що вакцина проти туберкульозу може захистити від COVID-19сьогодні , 19:23
-
Невідома хвороба в Сенегалі набирає обертів: вже виявили від 500 до 700 хворих – фото, відео20 листопада , 15:59
-
Помер від коронавірусу, віддавши свій кисень синові: що відомо про скандал у Білій Церкві18 листопада , 12:47