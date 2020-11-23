Люди, які не їдять м'яса, мають більший ризик перелому кісток у порівнянні з тими людьми, які його їдять. Також вчені встановили, що вегани та вегетаріанці більш схильні до переломів стегна та ніг.

Вчені з університетів Оксфорда і Бристоля проаналізували дані 54 898 жінок та чоловіків, багато з яких були пескетаріанцями, вегетаріанцями або веганами. Дослідження опубліковане в журналі BMC Medicine.

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Пескетаріанці – люди, які не вживають м'ясо теплокровних тварин, обмежуючись лише рибою та морепродуктами.

Вегетаріанці – не вживають м'ясо та рибу, але їдять продукти тваринного походження (яйця, молочку, мед тощо)

Вегани – харчуються виключно їжею рослинного походження.

Як проводилось дослідження

29 380 учасників дослідження регулярно вживали м'ясо, 8 037 їли лише рибу, 15 499 були вегетаріанцями, а 1982 – веганами.

За добровольцями спостерігали впродовж 18 років. За весь період дослідження учасники отримали 3 941 перелом, зокрема: пошкодження кінцівок, стегон, гомілковостопних суглобів, зап'ясть, хребта та інших частин тіла.

У підсумку виявилось, що вегани і вегетаріанці мають вищі ризики локальних переломів – майже на 20 випадків на тисячу людей більше у порівнянні з тими людьми, які вживають м'ясо.

Окрім цього, вегани і вегетаріанці особливо схильні до переломів стегна. А вегетаріанці, вегани і пескетаріанці частіше ламають ноги.

Але варто зазначити, що разом з тим відмова від м'яса знижує ризик розвитку деяких захворювань, враховуючи серцево-судинні хвороби та діабет. Тож вчені не радять впадати у крайнощі під час вибору харчування, а дотримуватися розумного балансу.