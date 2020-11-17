У плазмі крові людей, які перенесли COVID-19, містяться антитіла, які можуть нейтралізувати й інші небезпечні коронавіруси.

Ці дані можуть відігравати важливу роль у створенні вакцин проти коронавірусів в майбутньому, пише Nature Microbiology.

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Формування імунітету до коронавірусу

Нейтралізуючі антитіла виробляють В-клітини (В-лімфоцити). Вони – частина імунної відповіді організму на інфекцію. Властивості нейтралізують антитіл проти коронавірусу SARS-CoV-2 нині вивчені порівняно мало.

Китайські вчені провели аналіз плазми крові 67 пацієнтів, які одужали від COVID-19 в Хунані. У більшості з них рівень антитіл був високим через місяць після виписки з лікарні. Вищі титри антитіл були у пацієнтів, які перенесли хворобу в тяжкій формі.

Високий рівень концентрації антитіл в крові був пов'язаний зі збільшеною кількістю особливої ​​підгрупи Т-клітин – фолікулярних Т-хелерів. Вони допомагають В-клітинам виробляти антитіла. Однак залишається невідомим, чи здатні ці клітини підтримувати вироблення нейтралізуючих антитіл протягом тривалого часу. Ця інформація була б важлива для розуміння можливостей вакцин.

Універсальний імунітет

Вчені провели лабораторні дослідження, в яких виявили, що деякі нейтралізуючі антитіла проти SARS-CoV-2 здатні нейтралізувати коронавіруси, які викликають інші небезпечні хвороби – важкий гострий респіраторний синдром (SARS-CoV) і близькосхідний респіраторний синдром (MERS-CoV). Дослідники пояснюють це тим, що у шиповидних білків цих трьох вірусів є подібні ділянки.

Деякі антитіла, які з'являються після перенесеного COVID-19 здатні нейтралізувати кілька різних коронавірусів. Це свідчить про те, що потенційно можлива розробка вакцини відразу проти всіх коронавірусів. Ще одна перспектива, пов'язана з цим відкриттям – розробка антитіл широкого спектра дії проти коронавірусів.