COVID-19 може спричиняти ушкодження легень, які все ще можна виявити через три місяці після зараження пацієнтів.

Аномальні зміни в органах дихання вдалося виявити вченим Оксфордського університету. Про це пише видання BBC.

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Дослідники в Оксфордському університеті створили нову техніку сканування легень, яка дозволяє побачити невідомі до цього часу наслідки COVID-19.

Вона передбачає використання газу під назвою ксенон під час МРТ. Люди вдихали його під час процедури, що дозволило зробити знімок з пошкодженими органами дихання.

Професор Фергюс Глісон, який керує роботою, випробував свою техніку сканування на 10 пацієнтах віком від 19 до 69 років.

У восьми з людей тривала задишка та втома через три місяці після хвороби на коронавірус, хоча жоден з них не потрапляв у реанімацію та не потребував вентиляції, а звичайні сканування органів дихання не виявили проблем у легенях.

Техніка застосування ксенону під час МРТ дала зображення з чітко окресленими місцями в легенях, де повітря не засвоюється належним чином і не потрапляє в кров.

Дослідження потребує більшого аналізу

Глісон планує провести більше дослідження за участі до 100 людей і перевірити, чи нова технологія дозволить виявити ушкодження легень у пацієнтів, які не були госпіталізовані й не страждали від серйозних симптомів. Метою дослідження буде перевірити, чи відбувається ушкодження легень, і якщо так, то чи ці наслідки залишаються назавжди.

"Я очікував побачити певне пошкодження, але не настільки ж", – приголомшив він.