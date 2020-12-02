Використання гірчичників для лікування застуди чи при болях у спині й артриті є марним витрачанням часу та зусиль. Не існує переконливих доказів того, що вони приносять користь. Натомість застосування гірчичників можуть бути причиною опіків.

Чому вважали, що гірчичники можуть бути ефективними

Уляна Супрун розповіла, що раніше гірчичники застосовували не лише в колишньому Радянському Союзі, але й по всьому світі. Однак, на заході від них відмовилися кількадесят років тому, тоді як в Україні їх досі застосовують і продають чи не в кожній аптеці.

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Вважалося, що гірчиця може "прогріти" внутрішні органи. Зокрема, посилить кровообіг й тим самим зменшить біль та запалення.

Гірчичники неефективні

Насправді ж почервоніння шкіри й тепло, які людина відчуває на тих ділянках тіла, де був гірчичник, зовсім не означають, що там щось "прогрівається".

Насіння гірчиці містить сполуку синігрін – саме вона надає цей пекучий смак, заради якого ми додаємо гірчицю в хотдоги чи холодець. При змішуванні з водою синігрін розпадається і утворює аліл ізотіоціанат. Саме він спричиняє теплі відчуття на шкірі. А також подразнює її, а, якщо залишити його там надовго – спричинює опіки,

– пояснила Супрун.

За її словами, якщо все ж вирішите поставити гірчичник, то тримати його слід не довше 15 хвилин. А ось для маленьких дітей його застосовувати категорично не можна, бо у них дуже чутлива шкіра.



Науково досі не довели ефективність гірчичників / Фото Pixabay

Дієві й недієві способи лікування застуди

Натомість Супрун порадила обирати ті способи лікування застуди й грипу, які дійсно довели свою ефективність, але серед них точно немає гірчичників.

Інші популярні неефективні способи лікування ГРВІ: розтирання спиртом, дихання над картоплею, чарки з міцними напоями, закутування у різноманітні ковдри, щоб "пропотіти", свічки з інтерферонами, сиропи від кашлю та антибіотики.

Найкращий спосіб допомогти організму – полегшити симптоми. Тому варто забезпечити хворому якісний відпочинок, свіже повітря в домі, здорове харчування, достатнє пиття і жарознижувальні засоби, у випадку високої температури.