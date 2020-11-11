У Донецькій області критична нестача медичного персоналу. В ОДА повідомляють, що багато фахівців виїхали з регіону через воєнні дії та повертатись не збираються.

Медики, що вчились за межами області, не хочуть повертатись

Жителі Донеччини, які здобули медичну освіту за межами рідного регіону, теж не хочуть повертатись сюди на роботу. Про це повідомив начальник відділу стратегічного розвитку охорони здоров'я Департаменту охорони здоров’я Донецької ОДА Олександр Педенко, інформує Hromadske з посиланням на Укрінформ.

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У нас дефіцит медичних кадрів в області був і до 2014 року, а з тим конфліктом, який є на Донеччині, на жаль, відтік не тільки медичних кадрів, а загалом професіоналів з регіону був потужний,

– сказав Педенко.

В облдержадміністрації кажуть, що частина медиків звільнились за різними обставинами. Проте ті, що залишились, працюють з максимальною самовіддачею.

Важливо! У Донецькій області на коронавірус захворіли 518 медичних працівників. На жаль, 10 з них померли.