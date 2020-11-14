Україна веде активні перемовини з усіма перспективними компаніями, що виготовляють вакцину від COVID-19. Серед них американські компанії Moderna та Pfize, китайська Sinovac та українська "Сінофарм".

З американською компанією Pfizer Україна вийшла на фінальну стадію підписання договору на постачання вакцини. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Важливо ВООЗ прогнозує, що Україна може отримати вакцину від COVID-19 вже в другому кварталі 2021 року

Як зазначили у МОЗ, Україна також веде переговори з іншими перспективними виробниками. А МОЗ перебуває у постійному контакті з усіма виробниками вакцини проти COVID-19, які зараз проходять завершальний етап клінічних досліджень.

Окрім ініціативи COVAX, до якої ми вже приєднані, ми ведемо перемовини й вже фактично на стадії підписання договорів із Pfizer, з іншою американською компанією Moderna, компанією Sinovac, компанією "Сінофарм",

– сказав очільник МОЗ Максим Степанов.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що рішення про дату поставки Україні вакцини від коронавірусу ухвалять 19 листопада. Він наголосив, що Україна працює з механізмом COVAX, який забезпечить поставку в Україну майже 8,5 мільйонів доз вакцини проти коронавірусної хвороби.

Що відомо про вакцину від COVID-19 і коли вона з'явиться в Україні

У Всесвітній організації охорони здоров'я сказали, що Україна ймовірно, зможе отримати першу партію ефективної та зареєстрованої вакцини від коронавірусної інфекції у другому кварталі 2021 року.

Україна матиме змогу отримати таку кількість доз, яка буде потрібною для вакцинації 20% населення країни. Однак перша партія розрахована лише на 3%.

Уряд зарезервував у бюджеті 2,6 мільярда гривень, які витратять на вакцинацію населення від COVID-19.

Більше про першу успішну вакцину проти коронавірусу – читайте за посиланням.