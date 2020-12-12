Голова Комітету Ради з питань здоров'я нації та водночас наррдеп від "Слуги народу" Михайло Радуцький оприлюднив деталі наради у президента Володимира Зеленського. На ній, зокрема мовилося про вакцину від коронавірусу, яку має отримати Україна. Парламентар запевнив, що жодних питань із закупівлею додаткових вакцин не буде.

Гроші на вакцину будуть

Як зауважив нареп, сьогодні в проєкт державного бюджету на 2021 рік на закупівлю вакцини від коронавірусу закладено 2,6 мільярда гривень. Однак у разі потреби кошти на закупівлю вакцини виділять окремо. Про це Радуцький заявив у ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

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Сьогодні була нарада у президента. На нараді міністр фінансів і прем’єр-міністр запевнили президента, що як тільки постане питання додаткових коштів, які потрібо на закупівлю вакцини від коронавірусу, гроші буде переведено з інших статей. Не буде питання із закупівлею додаткових вакцин,

– констатував він.

Радуцький додав, що вже є готовими 400 мобільних бригад для вакцинації.

Що відомо про вакцинацію в Україні? Україна – член глобальної ініціативи COVAX. Очікують на отримання 8 мільйонів доз, перший мільйон має надійти в березні. Прем'єр Денис Шмигаль сказав, що 8 мільйонів доз має вистачити для 4 мільйонів людей. Проте, за словами прем'єра, можна буде провакцинуватись і власним коштом. Національна служба здоров'я України попереджала, що в проєкті державного бюджету на 2021 рік на вакцинацію від коронавірусу закладено недостатню суму коштів.



Чи є готовими українці вакцинуватись / Інфографіка 24 каналу