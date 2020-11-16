Масштабне дослідження виявило стійкий зв'язок надмірного споживання яєць з ризиком розвитку діабету II типу. Це може допомогти в профілактиці хвороби.

Вчені обробили отримані дані з 1991 по 2009 роки, що дозволяють оцінити шкоду і користь споживання популярного продукту, пише Science Daily.

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Показники споживання яєць за останні кілька десятиліть зросла майже вдвічі.

Курячі яйця викликають діабет

Результати дослідження показали, що вживання дорослою людиною понад 38 грамів яєць в день незалежно від способу приготування підвищує ризик розвитку діабету на 25%, понад 50 грамів – на 60 відсотків.

Зв'язок розвитку діабету з частим вживанням яєць залишається спірною темою вже довгий час, однак наше дослідження довело, що ризик діабету зростає прямо пропорційний зростанню споживанню яєць, це простежується за рівнем глюкози в крові натще,

– зазначили науковці.

Цей ефект був більш виражений у жінок, ніж у чоловіків.

Епідемія діабету

За словами вчених, дієта – один з основних факторів, які сприяють розвитку діабету II типу. Це підтвердилося і в Китаї, де за останні десятиліття більшість жителів перейшли від традиційного раціону, що включає зернові продукти й овочі, до споживання висококалорійної їжі.

Діабет продовжує стрімко поширюватися у всіх країнах світу. Уже сьогодні на нього припадає 10 відсотків від усіх світових витрат на охорону здоров'я. Важливо використовувати різні чинники, щоб виправити ситуацію хоча б у довгостроковій перспективі.