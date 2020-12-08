У Великобританії 8 грудня стартувала масова вакцинація від COVID-19. У перший день там робили щеплення у 50 лікарнях країни. Уряд Великобританії запевнив, що до весни 2020 року провакцинують усіх людей, яким понад 80 років.

Також представники влади попередили громадян, що вакцинація може зайняти кілька місяців. Кореспондент "Голосу Америки" Богдан Цюпин в ефірі 24 каналу розповів, що більшість британців позитивно ставляться до масового вакцинування, адже "хочуть якнайшвидше повернутись до нормального життя".

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"Влада попередила, що вакцинація займе місяці, можливо, навіть довше, але передбачають, що людей, яким понад 80 років, зможуть вакцинувати вже до весни", – сказав Цюпин.

За його словами, до 13 грудня у Британії очікують 800 тисяч доз вакцини. Вона прибуде з сусідньої Бельгії.

Людей намагаються переконати в ефективності

Попри те, що більшість британців позитивно реагують на вакцинування, є й ті люди, які мають певні застереження. "Треба переконати людей, що процес відкритий, у нас є вся інформація і ми можемо бути спокійні за те, що ця вакцина безпечна і потрібна", – сказав Цюпин.

Він пояснив, що влада намагається спілкуватись з громадянами та переконувати їх в тому, що все відбувається безпечно. Для цього у ЗМІ постійно говорять про це питання.

Політики намагаються переконати, що процес схвалення ліцензії на цю вакцину – прозорий, все перевірено. Якщо і можуть бути побічні ефекти – вони незначні. Переваг значно більше, ніж небезпек,

– наголосив кореспондент.

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Медики хочуть досягнути "колективного імунітету"

Цюпин розповів, що для того, аби щеплення досягло рівня так званого "колективного імунітету", необхідно, щоб 70 – 80% населення були імунізовані.

"Тоді буде щит, який захищатиме усіх людей, навіть тих, які не можуть вакцинуватися. Тоді хвороба може бути зупинена, як сталося з віспою чи іншими хворобами, які вбивали мільйони людей впродовж тисяч років", – підсумував Цюпин.

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