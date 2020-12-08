Основою для проведення вакцинації від коронавірусу COVID-19 в Україні будуть мобільні бригади. У стаціонарних пунктах також зможуть проводити щеплення.

Загалом в Україні є можливості здійснювати до 1,8 мільйона щеплень від COVID-19 на місяць. Про це заявив в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров’я Ігор Кузін в ефірі одного з українських телеканалів.

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Ігор Кузін заявив, що холодильного обладнання в Україні вистачає, тому що COVAX може надати зараз до 8 мільйонів доз.

Основні сценарії вакцинації будуть залучатись внаслідок мобільних бригад. В середньому мобільні бригади навіть при максимальному залученні зможуть вакцинувати близько 800 тисяч на місяць. Якщо ми будемо залучати стаціонарні пункти щеплень або кабінети щеплень, то це ще плюс близько мільйона щеплень впродовж місяця,

– наголосив в.о. директора ЦГЗ.

Кузін також додав, що точних графіків поставки вакцини від COVID-19 ще немає, однак за попередньою інформацією від COVAX буде відбуватись часткове постачання вакцини і перша партія має бути на рівні 3% від 8 мільйонів доз.

"Якщо країна демонструє адекватність своїх внутрішніх механізмів, спрацьовування усіх ланок процесу по холодовому ланцюгу, по логістиці, по поставці, то, в такому випадку, COVAX буде додатково додавати відвідну кількість", – сказав Кузін.

Вакцинація проти COVID-19 в Україні: що відомо

Україна отримає приблизно 8 мільйонів доз вакцини від коронавірусу з ініціативи COVAX.

COVAX – це механізм глобального доступу до вакцин COVID-19. Ініціатива передбачає, що насамперед вакцинування проводиться людям, які перебувають у групах ризику. В рамках ініціативи 92 країнам вакцина буде надана безоплатно, або нижче ринкової ціни. Україна також потрапила в цей перелік.

Держава домовилася про це з компанією Pfizer. Постачання вакцини компанії очікують вже на початку другого кварталу 2021 року.

В Україні у 2021 році мають намір вакцинувати від коронавірусу 50% населення. Однак в першу чергу щеплення робитимуть медикам, військовослужбовцям і соціальним працівникам.



Чи готові українці вакцинуватися / Інфографіка 24 каналу