До таких, як я, вакцини ще не дісталися, – Путін пояснив, чому не вакцинувався проти COVID-19
Президент Росії Володимир Путін пояснив, чому досі не вакцинувався проти коронавірусу. Він не входить у категорію населення, якій нині роблять щеплення.
У Росії в рамках загальної вакцинації в першу чергу щеплення роблять людям певного віку, які мають найбільшу кількість соціальних контактів. Під час пресконференції 17 грудня Путін заявив, що не входить у групу ризику, повідомляє 24 канал.
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5 грудня у Росії почалася вакцинація проти коронавірусу серед працівників державних і приватних медичних, освітніх організацій та установ культури. А також співробітників сфери торгівлі й послуг та міських соціальних служб.
Вікова категорія населення, яка піддається вакцинації, поки що від 18 до 60 років.
Всіх закликаю якнайуважніше ставитися до рекомендацій фахівців. Вони кажуть, що вакцини передбачені для громадян в певній віковій зоні. До таких, як я, вакцини поки не дісталися. Тому поки не зробив. Але я обов'язково це зроблю, як тільки стане можливим,
– заявив Путін.
Вакцинація в Росії: що відомо
- 5 грудня перші пункти вакцинації відкрилися в Москві, а до 15 грудня в усіх регіонах країни.
- Вакцинація проходить у два етапи: спочатку вводять першу дозу, а через кілька тижнів повторну.
- Поки що для вакцинації використовують препарат під назвою "Супутник-V". Його розробили вчені Національного дослідницького центру епідеміології і мікробіології імені М. Ф. Гамалії МОЗ Росії.
- Попри те, що до групи ризику проти коронавірусу відносять людей від 65 років і з хронічними хворобами, в Росії поки що вакцинують людей від 18 до 60 років без хронічних хвороб.
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