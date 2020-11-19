Третина лікарень першої хвилі вже критично заповнені хворими на COVID-19, у 89 медзакладах – на 100%. Серед них з 23 лікарень пацієнтів шпиталізують в інші медзаклади.

Керівник проєктів Київської школи економіки Юрій Ганиченко запевнив, що в Україні захворюваність і надалі зростатиме. Про це він повідомив в ефірі 24 каналу.

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Сценарії розвитку в Україні

За його словами, в Європі з кінця жовтня – початку листопада почався парад карантинів. Багато країн масово запроваджувало локдауни. Упродовж або після інкубаційного періоду захворюваність в європейських державах, зокрема у Бельгії та Чехії, пішла на спад. Проте в Україні такий тренд наразі не спостерігається.

До кінця року на добу за різними сценаріями хворітимуть від 15 до 25 тисяч людей на добу. Це за умови, якщо діятиме карантин вихідного дня принаймні до кінця року. Якщо введуть більш жорсткий локдаун, то, відповідно, кількість випадків в день зменшуватиметься,

– зазначив Ганиченко.

Зверніть увагу! В Україні підтвердили рекордні 13 357 хворих на COVID-19, з них – 539 дітей. Про те, у яких областях за останню добу підтвердили найбільшу кількість випадків захворюваності читайте тут.

Зелений сценарій

Він ствердив, що у Київській школі економіки розглядають різні сценарії розвитку подій. Один з них – зелений, тобто сприятливий або оптимістичний. Він означає, що дія карантину вихідного дня буде позитивною і захворюваність піде на спад. Але вже зараз видно, що цей сценарій – малоймовірний.

Середній сценарій

Як розповів експерт, за середнім сценарієм, послаблення в будні перекриє посилення захворюваності у вихідні. Тому рівень кількості хворих на COVID-19 зростатиме.

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