У Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. І. Мечникова медики готують до виписки медичну сестру-анестезистку з Волновахи Донецької області, у якої через коронавірусну інфекцію були ушкоджені 95% легенів.

Про це повідомив головний лікар Сергій Риженко у фейсбуці. Також, на його думку, зупинити пандемію зможе тільки колективний імунітет, коли сягне 70%.

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Сестра-анестезистка Тетяна з Волновахи, яка захворіла, рятуючи інших. Ушкодження легенів – 95%. Нарешті знята з кисню. Отримано негативний ПЛР-тест. Готуємо на виписку, даємо рекомендації,

– написав медик.