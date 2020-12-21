У Дніпрі від коронавірусу одужала медсестра, у якої було уражено 95% легенів
У Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. І. Мечникова медики готують до виписки медичну сестру-анестезистку з Волновахи Донецької області, у якої через коронавірусну інфекцію були ушкоджені 95% легенів.
Про це повідомив головний лікар Сергій Риженко у фейсбуці. Також, на його думку, зупинити пандемію зможе тільки колективний імунітет, коли сягне 70%.
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Сестра-анестезистка Тетяна з Волновахи, яка захворіла, рятуючи інших. Ушкодження легенів – 95%. Нарешті знята з кисню. Отримано негативний ПЛР-тест. Готуємо на виписку, даємо рекомендації,
– написав медик.
Нагадаємо, 52-річну хвору медичну сестру-анестезистку доставили до лікарні з сатурацією 32% і ушкодженням 95% легенів 7 грудня.
Риженко додав, що завдяки Генеральному Консульству Німеччини в Україні та особисто Генеральному Консулу доктору Штефану Кайлю лабораторія лікарні Мечникова отримала дві американські центрифуги експерт-класу, розраховані на великий обсяг досліджень – 200 проб кожна.
Головний лікар пояснив, що це дозволить прискорити COVID-тестування та інші важливі дослідження.
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